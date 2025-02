Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Favero in lizza per il podio nell’inseguimento, Consonni in top-10 nell’omnium. Dalle 18.30 la sessione serale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU16.40 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata.16.37 Chiaraè ancora in corsa per ilfemminile. La campionessa olimpica della madison infatti ha centrato un ottavo e un settimo posto nelle prime due prove dell’evento, per un totale di 54 punti che le valgono la settima piazza provvisoria. Servirà una gran prestazione nell’eliminazione per credere fortemente nella medaglia. Ecco la classifica dopo le prime due prove.1 71 STENBERG Anita Yvonne NOR 34 (4) 40 (1) 74 (1)2 39 LEECH Sophie Madelaine GBR 36 (3) 32 (5) 68 (2)3 82 CAMPOS Daniela POR 20 (11) 38 (2) 58 (3)4 15 DIDERIKSEN Amalie DEN 24 (9) 34 (4) 58 (4)5 70 WIEBES Lorena NED 40 (1) 16 (13) 56 (5)6 46 GILLESPIE Lara IRL 30 (6) 26 (8) 56 (6)7 55Chiara ITA 26 (8) 28 (7) 54 (7)8 18 BERTEAU Victoire FRA 16 (13) 36 (3) 52 (8)9 35 TEUTENBERG Lea Lin GER 22 (10) 30 (6) 52 (9)10 109 VALGONEN Valeria AIN 32 (5) 18 (12) 50 (10)11 81 WANKIEWICZ Olga POL 38 (2) 2 (20) 40 (11)12 2 de CLERCQ Katrijn BEL 18 (12) 20 (11) 38 (12)13 85 BA?IKOVA Alžbeta SVK 28 (7) 4 (19) 32 (13)14 95 LIECHTI Jasmin SUI 8 (17) 24 (9) 32 (14)15 87 ANGUELA YAGUEZ Eva ESP 10 (16) 22 (10) 32 (15)16 103 USHAKOVA Milana UKR 14 (14) 6 (18) 20 (16)17 60 GEDRAITYT? Akvile LTU 12 (15) 8 (17) 20 (17)18 107 BIRUK Karalina AIN 4 (19) 14 (14) 18 (18)19 1 GSCHWENTNER Leila AUT 6 (18) 12 (15) 18 (19)20 14 ŠEV?IKOVA Petra CZE 2 (20) 10 (16) 12 (20)16.