Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: è il momento di Consonni, l’azzurra si gioca le medaglie nell’omnium!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:24 Questa la top10 prima dell’ultima prova:1.Sophie Leech (106 punti)2.Lorena Wiebes (96 punti)3.Chiara(90 punti)4.Amalie Dideriksen (90 punti)5.Anita Yvonne Stenberg (88 punti)6.Victorie Berteau (86 punti)7.Lara Gillespie (86 punti)8.Lea Lin Teutenberg (72 punti)9.Valeria Valgonen (68 punti)10.Olga Wankiewicz (62 punti)20:21 Cresce l’attesa per la corsa a punti dell’omnium, con Chiarain piena lotta per lee per la vittoria.20:18 Premiazione dello scratch maschile in corso, tra qualche minuto si riprenderà con le gare.20:15 Yana Burlakova parte subito e soffre estremamente nel finale, Edmunds si porta sull’1-0.20:14 L’oro se lo giocheranno invece Yana Burlakova e Rhian Edmunds.20:13 Ancora una volta Miriam Vece si fa beffare, il primo turno va alla Lysenko.