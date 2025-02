Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Consonni terza nell’omnium a una prova dal termine!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:23 Stessa storia per il campionissimo Harrie Lavreysen. Sebastien Vigier si deve inchinare.19:21 Netto dominio dell’israeliano Yakovlev, che si qualifica in scioltezza alle semifinali. Eliminato Tamme.19:19 Si prosegue con la velocità maschile: Mikhail Yakovlev parte forte della vittoria nel primo round contro Matej Tamme.19:17 Niente da fare per Vece, che perde per appena quattro millesimi. L’azzurra si giocherà la medaglia di bronzo, mentre Edmunds si qualifica alla finale per l’oro.19:16 Adesso Miriam Vece è costretta a vincere contro la britannica Rhian Edmunds!19:15 Si torna allo sprint femminile, con Alina Lysenko che pareggia i conti vincendo il secondo round.19:13 Questa la top10 aggiornata dopo 3 delle quattro prove dell’omnium:1.