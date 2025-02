Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Consonni terza nell’omnium a una prova dal termine! Vece in finale per il bronzo nella sprint

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:46 Leitao e Hoppezak si giocano la medaglia d’oro, ma il portoghese è in netto vantaggio.19:44 Parte ancora una volta Iuri Leitao, mancano otto giri, questo attacco potrebbe essere definitivo!19:43 Si riaccodano anche Hansen e Navas, in otto per le medaglie.19:42 Si forma un gruppetto in testa di sei atleti, mancano 18 giri al.19:41 Parte il grande favorito Iuri Leitao, lo seguono solo Tuur Dens e Tim Wafler.19:39 I due fuggitivi vengono ripresi, primo tentativo di guadagnare un giro andato a vuoto.19:38 Tentativo di caccia per Vitaliy Hryniv e Ramazan Yilmaz.19:37 Saranno 40 giri in cui trattenere il fiato, 10 chilometri di pura adrenalina.19:35 Inizia lo scratch maschile!19:33 Adesso allacciate le cinture per ladello scratch maschile.