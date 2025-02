Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Consonni sesta nell’omnium

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:04 Chiarachiude al sesto posto con 92 punti.21:03 Questo il podio definitivo:1.Lorena Wiebes (114 punti)2.Sophie Leech (114 punti)3.Amalie Dideriksen (103 punti)21:01 LORENA WIEBES VINCE L’ULTIMO SPRINT! L’olandese e la britannica chiudono con 114 punti a pari merito, ma l’oro va alla Wiebes in quanto vincitrice dell’ultimo sprint.21:00 ATTENZIONE! CADE SOPHIE LEECH! Wiebes può riaprire tutto!20:58 Wiebes deve prendere le due fuggitive e vincere lo sprint per provare a vincere. Se Leech chiuderà l’ultimo sprint tra le prime quattro vincerà la medaglia d’oro.20:56 Attenzione a Wiebes, l’olandese sta venendo sù forte e si porta a 7 punti dall’oro.20:55marca il primo punto quando mancano venti giri.20:54 Leech è a un passo dalla medaglia d’oro, i punti di vantaggio della britannica sono 12.