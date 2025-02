Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Consonni ottava nello scratch dell’omnium

IL MEDAGLIERE DEGLIDISU14.01 Ecco il confronto riguardante la seconda batteria.96 van LOON Tijmen NED62 CHAROVAS Miltiadis GRE14.00 Vince la sfida Ledingham-Horn, il britannico accede agli ottavi di finale.13.57 Fra poco avranno inizio i sedicesimi della sprint maschile. Ecco i componenti della prima delle dodici heat.56 LEDINGHAM-HORN Harry GBR66 LOVASSY Patrik Romeo HUN13.54 Lorena Wiebes si impone e si porta ben quaranta punti nella corsa alla medaglia d'oro nell'omnium. Seconda la polacca Wankiewicz, terza la britannica Leech. Chiara– 26 punti per l'azzurra. Non è un risultato malvagio, ma la tempo race non può esser cannata per rimanere in corsa per le medaglie.13.47 Non avendo a disposizione immagini, non vi possiamo dar conto dell'andamento della gara.