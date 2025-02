Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Consonni in lotta per il podio nell’omnium!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:11 La corsa ad eliminazione viene vinta da Lorena Wiebes. L’olandese, che da poco si è data all’omnium, sta dimostrando di essere già inper le posizioni che contano.19:10non ne ha più e finisce terza, ottima prova per l’azzurra!19:09 Fuori Berteau! Ne restano 3 eè ancora in gara!19:08 Amalie Dideriksen chiude quinta, la danese era quarta prima di questa prova.19:07 Lara Gillespie si chiama fuori, ne restano 5!19:06 Alza bandiera bianca la ceca Petra Sevcikova.19:05 Restano in dieci,si salva per un pelo.19:05 Lea Lin Teutenberg saluta la compagnia.19:04 Valeria Valgonen è la nona eliminata.19:03 Finisce la gara anche per Eva Anguela.19:03 ALTRA SORPRESA! Eliminata la leader Anita Yvonne Stenberg!19:02 Eliminazione per Alzebta Bacikova.