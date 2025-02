Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Alessio Favero si qualifica per la finale per il bronzo nell’inseguimento individuale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU15.44INPER IL! Crolla nelVandenbranden, undicesimo al traguardo. Solo ottavo Kessler, ciò significa che il giovane azzurro si giocherà nella serata odierna il terzo posto contro Michael Gill. Sfida tra Josh Charlton e Ivo Alves per la medaglia d’oro.15.43 Vandenbranden paga un decimo nei confronti dial passaggio ai tre chilometri.15.42 Vandenbranden è quarto al passaggio ai due chilometri: il belga si gioca conl’accesso alla finalina per il.15.39 I due componenti dell’ultima batteria.15 VANDENBRANDEN Noah BEL46 KESSLER Bruno GER15.37 Tempone di Josh Charlton. Il britannico è in testa con un riscontro notevole (3:59.997). Secondo Ivo Alves a +4.