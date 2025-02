Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: francesi favorite, Wierer cerca l’impresa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella, sulla distanza dei 7.5 km, in programma a Lenzerheide, prima gara individualedei Campionati del Mondoin Svizzera. Si apre con le donne il programma della rassegna iridata per ciò che riguarda le gare individuali. Laper l’Italia è una vera e propria maledizione ai. L’Italia, nelle rassegne iridate, ha ottenuto 15 podi iridati, divisi fra individuali (5), mass start (4), inseguimenti (3) e staffette (3). Dunque, almeno 3 medaglie (con quantomeno 1 oro!) in qualsiasi competizione. Tranne la! I piazzamenti di prestigio non sono mancati, poiché quarti, quinti e sesti posti si assommano in serie. L’apoteosi della crudeltà, in tal senso, è stata Hochfilzen 2017.