Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: francesi favorite, Wierer cerca l’impresa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.54: La quarta, invece, la francese Paula Botet, che si è imposta a Oberhof, è una assoluta sorpresa, vista la sua età giovanissima e i pochissimi precedenti a questilli. Difficile uscire dall’area francese per trovare ledella gara odierna.14.51: Finora le cinquedisputate in Coppa del Mondo hanno emesso verdetti in parte inattesi: quattro delle vincitrici, la ceca Marketa Davidova, la tedesca Franziska Preuss e leJustine Braisaz e Lou Jeanmonnot, leader di Coppa e grande favorita per la gara odierna, sono tutt’altro che sorprese visto che hanno vinto anche in passato in questo format.14.48: Si apre con le donne il programma della rassegna iridata per ciò che riguarda le gare individuali. Laper l’Italia è una vera e propria maledizione ai