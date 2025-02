Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Carrara quinta, Wierer lontana. Vince Braisaz-Bouchet

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.01:con 10? di vantaggio su Preuss15.59: Va fortissimo, ha 8? di vantaggio al km 6.715.59:è già in testa a un km e mezzo dal traguardo15.58: E. Oeberg chiude all’ottavo posto15.56: Jeanmonnot èal traguardo a 21? dalla testa, Michelon ottava con tre errori15.54:non sbaglia in piedi ed ha 3? di ritardo dopo due poligoni. E’ in corsa per il podio15.53: Due errori di Halvaon che poteva inserirsi nella lotta per il podio. Resta solo15.52: Simon chiude alle spalle di15.50: Butta via la gara anche Elvira Oeberg. Preuss per due decimi in testa alla gara al traguardo su Minkkinen15.49: Minkkinen in testa al traguardo con 2? di vantaggio su Haecki-Gross15.48: Lampic e Todorova appaiate al quarto posto al traguardo15.