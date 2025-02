Notizie.com - L’Iva ora è digitale, arriva la stangata per le piattaforme online: cosa prevede la nuova normativa europea

Leggi su Notizie.com

Il Parlamento europeo ha dato il via libera all’aggiornamento delle norme sulper adattarle ai tempi digitali.ora èlaper lela(CANVA FOTO) – Notizie.comL’aggiornamento richiederà in particolare chevenga pagata per i servizi forniti tramite, ponendo fine a una distorsione sulle normative. Distorsione considerata sleale dall’Europa. Inoltre sarà utile a combattere le frodi sul.Nelle scorse ore il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria, ha approvato le modifiche alle norme che gli Stati membri avevano indicato a novembre di voler apportare alla direttiva sull’Imposta sul valore aggiunto. Gli eurodeputati hanno approvato le modifiche con 589 voti a favore, 42 contrari e 10 astensioni.