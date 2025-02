Biccy.it - Litigio furibondo per un big di Sanremo: “Urla al telefono”

Lunedì pomeriggio Kekko è caduto al Teatro Ariston e si è ferito alle costole e Gabriele Parpiglia è stato il primo a dare la notizia in esclusiva. Il cantante dei Modà è stato sottoposto a diverse visite mediche, ma alla fine ha deciso comunque di esibirsi. Il noto giornalista oggi ha aggiornato sulle condizioni di Kekko, che pare sia anche al centro di une che abbia deciso di continuare a restare in gara e cantare nonostante il management gli avrebbe consigliato di fermarsi.Quello che vedete in foto è Kekko dei Modà: un uomo, anzi, un Artista e un professionista che si esibisce nonostante i medici e il management gli abbiano sconsigliato di farlo. Kekko canta perfettamente nonostante il dolore lancinante e senza mai lamentarsi, senza mai chiedere. pic.twitter.com/Pf1fs6KDDa— Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) February 14, 2025per Kekko dei Modà.