Ilfoglio.it - L’Italia ha una chance con Trump, ma non come suo portavoce

Nello scenario globale di possibili guerre commerciali che si va delineando, potrebbero crearsi le condizioni per un ruolo dele del Presidente del Consiglio Giorgia Melonimediatrice trae Unione europea. Conquistare questo ruolo sarebbe un bel colpo, sia per non accontentarsi di raccogliere le briciole della benevolenza del più forte nell’ambito di negoziati bilateraliquelli che vorrebbe; sia per riscuotere nell’UE il riconoscimento di un ruolo autorevole del, associato allo status di grande Paese fondatore e al suo possibile posizionamento baricentrico. Del resto,è oggettivamente protagonista interessata nel dialogo con, con un surplus commerciale di oltre 40 miliardi di euro nei confronti degli USA, frutto di 67 miliardi di esportazioni contro 25 miliardi di importazioni.