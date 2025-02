Quotidiano.net - L’isola flagellata dal maltempo. Nubifragio e paura all’Elba: "Mai vista una furia così"

PORTOFERRAIO (Livorno)"Non uscite di casa, state al riparo, le strade sono sott’acqua". In un post Facebook della Misericordia di Portoferraio c’è tutto il dramma vissuto dal capoluogo elbano ieri pomeriggio, quando un’impressionante quantità di pioggia si è abbattuta sulla città provocando gravi danni. Con case allagate, persone salvate nelle auto rimaste prigioniere dell’acqua che arrivava oltre gli sportelli. Danni non solo alle case, ma anche alle tante attività commerciali delle principali vie del centro portoferraiese, tutte interessate dagli allagamenti. Si è ripetuto il drammatico copione visto con altri temporali del genere: più di 55 millimetri di pioggia caduti in un’ora. I vigili del fuoco arrivati da Livorno, Firenze e Grosseto hanno effettuato tre salvataggi di persone rimaste bloccate dall’acqua nelle loro abitazioni.