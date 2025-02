Ilfoglio.it - L'isola d'Elba conta i danni dopo l'alluvione. Le immagini

Dall'alba di questa mattina l'd'ha cominciato are idel nubifragio del tardo pomeriggio di ieri, giovedì 13 febbraio, quando in un'ora sono caduti 65 millimetri di pioggia. Un "temporale autorigenerante" che si è abbattuto in particolar modo su Portoferraio, ma anche su altri comunini come Rio e Marciana Marina. Nella notte il forte maltempo si è spostato sulla bassa Maremmana Grossetana. Per tutta la notte sull'd'hanno operato squadre di vigili del fuoco, sommozzatori, volontari della protezione civile e forze dell'ordine per far fronte agli allagamenti e alle frane, che in particolare si sono registrate nel comune di Portoferraio. Ieri sera decine di persone sono state tratte in salvo dalle squadre dei soccorritori dei vigili del fuoco. Tre persone sono state salvateche erano rimaste bloccate in casa dall'acqua.