L’innovazione sanitaria in forma cooperativa | i 20 anni di Kaleidos

Nel panorama del, una realtàda vent’porta avanti una missione orientata al miglioramento della qualità della vita della persona attraverso tecnologia e conoscenza.sociale fondata nel 2005 e associata a Confcooperative Bergamo, celebra oggi un traguardo importante, frutto di un impegno costante e di una visione pionieristica nel settore della salute.Il raggiungimento dei 20dalla fondazione rappresenta l’occasione per tracciare un bilancio, definendo le sfide e gli obiettivi futuri.Una storia di visione e innovazione“è nata come unadi professionisti appassionati di innovazione e di miglioramento dei sistemi sanitari – racconta Marco Crimi, presidente e ricercatore biomedico – Fin dal suo inizio, ha scelto di puntare su soluzioni integrate, creando un modello di cura capace di rispondere alle esigenze complesse di una popolazione in continuo cambiamento”.