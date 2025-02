Europa.today.it - Licata, colpo in difesa: ufficiale l’arrivo di Daniel Semenzato

Leggi su Europa.today.it

Ilha annunciato ufficialmente l’acquisto di, difensore di grande esperienza e classe., classe 1987, vanta una carriera straordinaria con più di 350 presenze in Serie C e 37 presenze in Serie B. Un atleta che ha scritto pagine importanti nel calcio.