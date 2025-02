Lanazione.it - "Liberi Subito": la legge sul fine vita. In Umbria il 3 aprile parte la raccolta firme

Perugia, 14 febbraio 2025 - Ladiper ottenere laregionale di iniziativa popolare "" sul, proposta dall'associazione Luca Coscioni in tutta Italia, ha una data anche in: il 3. Intanto però chi vuole rendersi utile per mettere in moto la macchina organizzativa può consultare il sito www..it e registrarsi. A darne notizia in una conferenza stampa convocata nella sua abitazione a Perugia, Laura Santi, affetta da sclerosi multipla e consigliera generale dell’associazione Luca Coscioni, già protagonista di tante battaglie sul diritto alla libertà di scelta e all'autodeterminazione. Con lei il marito Stefano Massoli e in collegamento Filomena Gallo, segretaria nazionale della Coscioni, avvocata che coordina il collegio legale di Laura Santi e Marco Cappato (tesoriere dell’Associazione).