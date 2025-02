Thesocialpost.it - L’ex Ministro della Difesa inglese attacca gli Usa: “Con Trump torniamo al 1938”

Leggi su Thesocialpost.it

In un editoriale di grande impatto pubblicato sul Daily Telegraph, Sir Ben Wallace, exdel Regno Unito fino alla fine del 2023, ha lanciato un durissimo monito sul futurodiplomazia internazionale e sulle implicazioni delle politiche estere di Donald, paragonandole a quelle di Neville Chamberlain nel. Mentre il mondo si prepara a riunirsi a Monaco di Baviera per la Conferenza sulla sicurezza, Wallace avverte che il “tanfo dell’appeasement” è tornato a farsi sentire, evocando la famosa conferenza che segnò l’inizioSeconda Guerra Mondiale, quando il Primobritannico Chamberlain cercò di negoziare con Adolf Hitler in cambio di una “pace dei nostri tempi” che si rivelò essere una tragica illusione.Il pericolo di un accordo con PutinWallace è durissimo nei confronti di, che sembra intenzionato a porre fine alla guerra in Ucraina attraverso una sorta di “capitolazione” alle richieste di Vladimir Putin.