L’ex giudice della Corte dell’Aja Tarfusser | Vergognosa e folle l’incoerenza dell’Italia sul mandato d’arresto per Putin e per Netanyahu

“Ma vi ricordate quando c’è stato ildi cattura da partePenale a carico di? Tutti noi e gli americani lì a gioire. Arriva ilpere tutti, l’Italia in prima fila, ad affrettarsi a dire: ‘Vieni pure qui, tanto non ti arrestiamo’. Almeno stai zitto, fai in modo che non venga e lasciamo perdere. È semplicemente vergognoso. Finalmente lo posso dire, tanto sono in pensione e non mi possono neanche più fare un procedimento disciplinare“. Sono le parole di Cuno, già vicepresidentepenale internazionale, in un convegno tenutosi al Senato e organizzato dalla senatrice Juliane Unterberger, presidente del Gruppo per le Autonomie.La frecciata del magistrato al leaderLega Matteo Salvini, che più volte ha sbugiardato laricoprendo di lodi il primo ministro israeliano, è evidente: “Trovo che sia una cosa assolutamenteavere posizioni ondivaghe in merito alle decisionipenale internazionale, perché i crimini internazionali non hanno colore politico.