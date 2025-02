Pordenonetoday.it - L'ex difensore del Pordenone Daniel Semenzato riparte dalla Sicilia

Leggi su Pordenonetoday.it

L'exdel. Il Licata, che milita in Serie D, ha annunciato ufficialmente l’acquisto del 38enne di Montebelluna., classe 1987, ha alle spalle una lunga carriera con più di 350 presenze in Serie C e 37 presenze in Serie B. .