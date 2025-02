Ilgiorno.it - Leuci, il nuovo quartiere. Al vaglio la proposta per la rigenerazione

Leggi su Ilgiorno.it

Fiat lux all’ex fabbrica dismessa di lampadine di Lecco. Ma non subito, ci vorrà ancora tempo per le scartoffie. L’ex stabilimento delladiventerà undi Lecco. Verrà trasformato in abitazioni, in un supermercato di alimentari, in un museo e ospiterà anche servizi socio-sanitari. È stato approvato in giunta comunale l’atto di indirizzo per laurbana dell’ex, l’ex fabbrica di lampadine di Lecco dove per quasi un secolo hanno lavorato centinaia di operati e impiegati, alcuni dei quali si sono anche ammalati e sono morti per mesotelioma a causa delle fibre di amianto di cui erano intessuti sia gli impianti sia le divise di sicurezza. Laè stata fondata nel 1919, ma allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre 2013 le luci sono state spende definitivamente.