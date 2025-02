Pisatoday.it - Lenergy Pisa bs, rinnova Tommaso Bernardeschi

Leggi su Pisatoday.it

Nuova conferma per ilBS, che ufficializza il rinnovo del portiere. Ad affiancare il fenomenale Casapieri tra i pali sarà ancora il giovane classe 2004, cresciuto nell’Under 20 nerazzurra e reduce dalla prima stagione in Serie A, in cui si è tolto delle.