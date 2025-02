Ilrestodelcarlino.it - ’L’energia della musica’ spiegata in modo green

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In occasione’Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili’, che cade domenica, il gruppo Hera, dedica alle scuole primarie il primo ‘evento’ nell’ambito del programma di educazione ambientale ’La grande macchina del mondo’.il nome dell’incontro a distanza, che si terrà alle 10 di oggi con i ‘Riciclato circo musicale’. Si tratta di una band che crea e suona con ingegno e passione strumenti musicali unici, ottenuti da materiali di recupero, realizzati in una stalla trasformata in laboratorio creativo. I partecipanti scopriranno quali siano gli oggetti che la band utilizza per fare musica e ascolteranno i loro brani originali, in un viaggio tra suoni e riciclo. L’incontro gratuito sarà in diretta online.