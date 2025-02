Agi.it - Leggera flessione per Fratelli d'Italia e Pd. I dati dell'ultima Supermedia

AGI - Idi oggi suonano un po' come un “ritorno con i piedi per terra” rispetto a quello che si era visto nelle scorse settimane. Anche questa volta, infatti, i rapporti di forza dipinti dai vari sondaggi sono sostanzialmente immutati rispetto a quelli che vediamo ormai da mesi – cioè dalle scorse elezioni europee. A cominciare dad', che rispetto al “picco” di due settimane fa perde leggermente terreno e torna, sia pure di poco, sotto la soglia psicologica del 30%. A sua volta, anche il Partito Democratico cede qualcosa, più di mezzo punto; ma se per i democratici questo calo è compensato dalla crescita di altri partiti alleati (o comunque facenti anch'essi parte'opposizione) come il Movimento 5 Stelle, Più Europa oViva, nel centrodestra sono tutti i partiti a perdere lievemente terreno.