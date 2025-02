Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 14 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di14. Ariete Festa di San Valentino, aprite il vostro cuore. Oggi gli uccellini cominciano a fare un nuovo nido, voi potete pensare a un nuovo futuro. È vostro il privilegio di avere Venere nel segno. Giove facilita i contatti e anche gli affari, Mercurio si sposta in Pesci e favorisce i viaggi in posti di mare, troverete rifugio per il vostro cuore che trabocca di amore e di gelosia. Valentino porta flirt alle persone sole, il più bel colpo di fulmine nasce con Acquario, Sagittario; Gemelli non rinuncia a voi. Toro Lasciate riposare gli altri, oggi e domani restate attenti nel lavoro, potrebbe capitare qualcosa di eccezionale anche in affari.