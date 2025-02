Lopinionista.it - Le scene più romantiche del cinema girate negli ascensori

e amore non sono due binari paralleli, bensì due fili che si intrecciano diventando più forti giorno dopo giorno“Mi è bastato vederti e mi sono innamorato di te, ti seguirei ovunque. Se prendessimo l’ascensore, lo fermerei tra un piano e l’altro per tutta la vita”: sono davverole parole di Fabrizio Caramagna che con l’arrivo di San Valentino assumono un significato ancora più profondo. L’ascensore e l’amore risultano però un connubio perfetto non solo per aforismi d’autore, bensì anche per canzoni leggendarie come “Love In An Elevator” degli Aerosmith, scritta da Steven Tyler e Joe Perry nel 1989.Ma non è tutto perché, secondo una serie di ricerche condotte da Espresso Communication per conto di KONE, multinazionale leader nel settore deglie delle scale mobili, all’ascensore diventa protagonista e apre le sue porte all’amore.