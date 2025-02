Amica.it - Le royal inglesi & i cani: Meghan ama i trovatelli, Kate i cocker spaniel, Elisabetta adorava i corgi. Le Windsor e i loro animali del cuore

Cos’hanno in comune la regina, la regina Camilla,Markle, la principessa Anna eMiddleton? Non il ruolo, ovviamente. E nemmeno il senso del servizio. Piuttosto, l’amore incondizionato per i. Un sentimento profondo, ineguagliabile, indescrivibile. Che ha spinto, negli anni, queste donne a circondarsi di numerosi, fedeli, amici a quattro zampe.Markle e il cane senza pedigreeIl 2025 si è aperto con il ritorno diMarkle su Instagram (c’è chi sostiene che la duchessa lo abbia fatto per promuovere la sua nuova serie Netflix, per ora posticipata a causa degli incendi di Los Angeles). Tra i primi post condivisi dall’ex attrice sui social, c’è stato quello dedicato a Guy, l’amato cane della duchessa scomparso proprio nei primi giorni di quest’anno.