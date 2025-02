Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 14 febbraio 2025

Ieri, giovedì 13, l’Europa ha chiuso incerta, con Piazza Affari positiva: +0,82%. Chiusura in calo per lotra Btp e Bund che ha terminato a 107 punti base sopra i minimi di giornata. Venerdì l’Europa apre incerte. Milano avvia in leggero calo al -0,08%. Il differenziale tra Btp e Bund apre in calo a 106 punti.Lediin tempo reale9.20 – L’Europa apre deboleFrancoforte (-0,38%) e Londra (-0,11%), poco variata Parigi (+0,01%).9.07 – Milano apre in leggero calo al -0,08%Il primo indice Ftse Mib è poco mosso al -0,08% a 37.878 punti.8.39 – Loapre in caloIl differenziale tra Btp e Bund apre in calo a 106 punti. Il rendimento del Tesoro è poco mosso al 3,48%.8.30 – Il prezzo del gas che scende sotto i 50 euro Ad Amsterdam lescendono del 2,8% a 49,90 euro al megawattora.