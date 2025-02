Iltempo.it - Le pagelle di Sanremo 2025, Coma_Cose maestri del tormentone

Ecco ledei 14 Big che si sono esibiti nella terza serata del Festival ditargato Carlo Conti. ComaCose Voto 7.5 E vabbè, ci arrendiamo. Non sarà la nona sinfonia di Beethoven ma il ritornello di «Cuoricini» ha già conquistato il cuore del Festival. Fausto Lama e California sanno di avere tra le mani la ciambella col buco e fanno divertire tutti. Clara VOTO 6.5 Sale piano come la «Febbre». E alla fine colpisce nel segno. Sintesi tra interpretazione intensa e voglia di ballare. Il suo pop prova a puntare lontano. Ci riuscirà?Brunori Sas VOTO 7 Folk singer come non se ne sentivano da un po'. Cantautore sincero che dedica il brano alla figlia ispirandosi a un «albero delle noci». Cantando la verità con una chitarra a tracolla. Come una volta.Sarah Toscano VOTO 6.5 La più giovane del gruppo ha un pezzo che diverte tra «Amarcord» e ritmo, strizzando l'occhio alla modernità.