Le opere di Fioravanti incantano al Mart

In uno dei musei più prestigiosi d’Italia, aldi Rovereto, trionfano ledello scultore-architetto Ilarioscomparso nel 2012 riunite a quelle dello scultore Giovanni Paganin. Vittorio Sgarbi ha fortemente voluto questa mostra a fianco, e non a caso, della monumentale rassegna ‘Gli Etruschi del Novecento’. Una mostra che titola ‘Paganin eIl grido e il canto’, curata rispettivamente da Marina Pizziolo e da Marisa Zattini, maggiori conoscitrici dell’opera omnia dei due artisti. L’allestimento mette in scena un appassionante corpo a corpo: da un lato le figure nude, brutali, e i gesti esasperati di Paganin; dall’altro il mascheramento, l’ironia e lo sguardo più umanamente coinvolgente di. La mostra – inaugurata il 7 dicembre e visitabile fino al 16 marzo, finora è stata vista da 28mila persone – ha il merito di porre all’attenzione del grande pubblico e della critica nazionale ed internazionale le, meno note, di artisti defilati dalla scena del ‘sistema dell’arte’.