Metropolitanmagazine.it - Le nostre pagelle dei beauty look della terza serata di Sanremo 2025: trionfa l’allure retrò, dominano (ancora) le beach waves

Leggi su Metropolitanmagazine.it

E dopo gli abiti, non possono mancare ledeidi. Dai più particolari ai più classici, ecco tutte le inspo da copiare dai big del Festival. Una cosa è certa: lesono l’acconciatura più gettonata di queste ultime serate. La loro versatilità è sicuramente tra le caratteristiche più famose. Nel make-up,lo shimmer (ma senza esagerare).Tutte le inspo daidiMiriam Leone non ha sicuramente bisogno di chissà quanto trucco, anzi. C’è da dire che, purtroppo, questo trucco non la valorizza per niente: qualche armocromista all’ascolto sa bene che il rosso non è decisamente il suo colore. Fortunatamente lei è pazzesca e non sarà certo il trucco a fermarla.A differenza, invece, di Katia Follesa, che ha invece un make-up che la valorizza tantissimo, e sottolinea l’azzurro dei suoi occhi, rendendo lo sguardo decisamente intenso e in perfetta armonia con le sue