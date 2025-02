Liberoquotidiano.it - "Le mutande? Con la pannocchia": Mahmood, sconcerto in sala stampa a Sanremo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tempo di conferenzeal Festival di2025. La giornata è quella di venerdì 14 febbraio, il giorno dei duetti. E in attesa della serata ecco che il carrozzone sfila in. Oltre a Carlo Conti, presente anche, l'artista che sarà co-conduttore insieme a Geppi Cucciari. In conferenzaspazia a tutto campo. "La costanza è una cosa molto importante che mi accompagna in tutto quello che faccio", ha spiegato rispondendo a una domanda sugli insegnamenti ricevuti dalla mamma. "Delle mie origini è rimasto quasi tutto. Cerco di stare vicino alle persone di sempre, ai miei amici. È importante proteggere la propria mente da una nuova vita rispetto a quella che ho vissuto fino ai 27 anni. Non credo di essere cambiato più di tanto. Sono felice di come sto". Poi il momento-amarcord: "Ricordo il mio primonel 2016, non avevo neanche l'etichetta, mi ero iscritto al festival dal pc, a casa di mamma, ricordo che dovemmo compilare i moduli e inviare la demo della canzone.