Le imprese dei titani finiscono in tv

Oggi alle 13.50 andrà in onda su Sport Mediaset Italia Uno lo speciale dedicato alla leggendaria Pechino-Parigi in 500. Un’occasione unica per seguire le avventure di Roberto Chiodi, Fabio Longo, i sammarinesi Federico Pedini Amati e Stiven Muccioli, ovvero l’equipaggio che affronterà il raid più famoso del mondo a bordo di ‘Lucia’, una Fiat 500 R del 1973. Lo speciale ripercorrerà le tappe salienti della preparazione al viaggio, dalla messa a punto della vettura, all’emozionante imbarco per la Cina. Immagini esclusive e interviste ai protagonisti sveleranno i retroscena di questa incredibile sfida, tra difficoltà, imprevisti e momenti di grande emozione. Un’impresa che ha entusiasmato anche Niccolò Bellazzini, brand manager Sparco: "Siamo felici di partecipare attivamente a questa fantastica avventura supportando la partecipazione di una vettura come la Fiat 500, simbolo della motorizzazione del nostro Paese ed assoluta icona italiana".