Le fantomatiche frasi attribuite al figlio di Elon Musk contro Donald Trump

Leggi su Open.online

A seguito di una conferenza stampa nello Studio Ovale della Casa Bianca, tenutasi martedì 11 febbraio 2025 daed, diversi utenti hanno sostenuto che ildel miliardario, il piccolo X Æ A-XII, avesse rivoltosconvenientiil Presidente degli Stati Uniti: «Voglio che tu chiuda quella fottuta bocca» e «Non sei il Presidente. Devi andartene». Non parliamo di video o audio manipolati, ma piuttosto di un’errata interpretazione e di un’attribuzione scorretta nei confronti di un minore.Per chi ha frettaNon si tratta di video manipolati, le stesse scene risultano pubblicate dal canale Youtube della Casa Bianca.Gli audio del video non permettono una completa, corretta e precisa trascrizione delle parole del bambino.Alcuneal bambino risultano troppo lunghe per essere state realmente pronunciate.