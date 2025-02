Dilei.it - Le coppie famose più durature di sempre, cui ispirarsi per San Valentino

Leggi su Dilei.it

Sanè la festa dell’amore. Di quello appena nato, che fa venire le farfalle allo stomaco e tiene svegli la notte. Ma anche di quello più maturo e sereno, che resiste allo scorrere del tempo e alla noia della quotidianità. Un amore raro di questi tempi, ancor di più nel mondo dello spettacolo, ma che è una realtà per questevip, le più longeve e invidiate di tutte.David e Victoria BeckhamLa seconda (perché dire la prima sarebbe oltraggio alla Corona) coppia reale britannica. Nel 2024, David e Victoria Beckham hanno celebrato le nozze d’argento, festeggiando il 25esimo anniversario di matrimonio. Un quarto di secolo è passato dal loro matrimonio, ma i due continuano a giocare ai piccioncini come fosse il primo giorno.Fonte: IPADavid e Victoria BeckhamDi anno in anno diventano più belli, in forma e affiatati e, assieme ai loro tre figli, formano una delle famiglie più felici dello star system.