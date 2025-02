Ilfattoquotidiano.it - Le confessioni ‘hot’ di Brunori Sas: “Copro tre categorie porno, sono ‘husband material’, ‘silver fox’ e ‘dilf'”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sas versione piccante. In una clip pubblicata da Radio105, che viaggia sui social alla velocità della luce, il cantautore cosentino ha scherzato attorno al suo sex appeal, a quanto pare particolarmente apprezzato anche dagli uomini. È l’intervistatore di Radio105 a stuzzicare Dario sostenendo che tra gli amici riferendosi a lui tutti dicono “che bell’uomo”. A quel puntosfoggia una competenza su terminologie edell’erotico da fare invidia a Valentina Nappi. “Oramaitre”, spiega il cantante a Sanremo 2025 in gara, e già nei primi cinque posti della classifica generale, con L’albero delle noci. “husband material, silver fox e dilf”. La prima categoria può essere semplificata come “uomo da sposare” che offre “stabilità anche economica”; la seconda categoria comincia ad essere più frivola ed è quella dell’uomo che tende all’anziano quindi con la chioma argentata eroticamente attraente; la terza invece fa direttamente il paio con milf e riguarda l’uomo vecchiotto ma sessualmente appetibile.