Le condizioni di Papa Francesco destano preoccupazione | ricovero al Policlinico Gemelli

Ledi salute disembrano essere più serie di quanto inizialmente si potesse pensare. Nonostante la sua consueta discrezione e reticenza nel parlare di questioni personali, l’equipe medica che lo segue ha ritenuto necessario unpresso ilAgostinodi Roma. In una nota ufficiale inviata ai giornalisti accreditati e alle agenzie di stampa, la Sala Stampa della Santa Sede ha dichiarato: “Questa mattina, al termine delle udienze,si ricovera alAgostinoper alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso”.Cambia l’agendaleA causa del, la Santa Sede ha comunicato alcune modifiche al programma del Pontefice. L’udienza giubilare prevista per domani, 15 febbraio, è stata annullata.