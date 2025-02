Ilgiorno.it - Le casse pubbliche: "Il governo vuole tagliare 316 milioni ai Comuni"

Il Comune di Milano dovrà fare a meno di 92,4di euro nei prossimi cinque anni, per l’esattezza quelli compresi tra il 2025 e il 2029. Al secondo posto di questa poco entusiasmante graduatoria, ma decisamente distanziato, ecco il Comune di Brescia che, nello stesso arco temporale, dovrà invece mettere in conto di rinunciare ad oltre 9di euro. Quindi Bergamo con un taglio di oltre 4di euro spalmato lungo il quinquennio. Soldi, quelli appena menzionati, ai quali i grandi, quelli lombardi ma non solo, devono rinunciare per effetto del decreto approvato nell’ambito della Conferenza Stato-Città. Soldi che sono in tutti i casi da devolvere proprio allo Stato centrale a titolo di "contribuzione alla finanza pubblica". Il dettaglio capoluogo per capoluogo è riportato nel grafico pubblicato in pagina.