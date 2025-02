Ilrestodelcarlino.it - Le bandiere non sono armi: tifoso assolto

Fermato allo stadio con tre tubi di plastica un 49enne cesenate,del Cesena, è stato condannato dal giudice in primo e secondo grado a sei mesi di arresto e 1000 euro di ammenda per porto di oggetti atti ad offendere. Sentenza ribaltata in Cassazione, dove l’imputato era difeso dall’avvocato Riccardo Luzi. La Suprema Corte ha stabilito che il processo era da rifare e l’imputato è statonel recente giudizio di appello dove ha dimostrato che i tubi servivano per issare una bandiera (anche se neppure un brandello di stoffa è stato ritrovato nell’auto). I fatti risalgono all’11 marzo del 2017. Allo stadio di Ferrara si disputava la partita di calcio tra Spal e Cesena. La Spal spediva a casa il Cesena con un 2-0 in nove uomini contro undici. Le forze dell’ordine, prima della partita, hanno fermato una macchina di tifosi del Cesena.