Anteprima24.it - Le altre di C, la Turris allontana la cancellazione: ok alla composizione negoziata

Tempo di lettura: 2 minutiIn vista dell’imminente scadenza del 17 febbraio entro la quale ladovrà pagare almeno in parte una serie di spettanze arretrate, pena l’esclusione dal girone C di serie C, c’è uno spiraglio di luce almeno per quanto concerne il pericolo diimmediata. Attraverso una nota il club ha fatto sapere di avere avuto accesso’, un modo per evitare i pignoramenti dei creditori riavendo accesso ai propri conti così da essere in grado di saldare alcune spettanze e tamponare la situazione debitoria fino al termine della stagione. E’ chiaro che il destino sul campo dellaè segnato (la squadra è penultima a quota 6 punti), ma l’accessoconcede un margine per salvare il titolo sportivo e non essere costretti il prossimo anno a partire dall’Eccellenza, salvo però trovare un nuovo proprietario in grado di ridare un futuro al calcio corallino.