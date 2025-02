Gqitalia.it - Le adidas Bowling in collaborazione con Dover Street Market e Brain Dead sono perfette anche per le riunioni in ufficio

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Leincondiverse da tutto il resto.Certo, abbiamo visto le Samba fatte a mano in Italia e le Gazelle che abbandonano la suola delle scarpe da ginnastica per qualcosa di più formale. Ma la? Sì, è puro e semplice corpcore. Potreste indossarla ine il responsabile delle Risorse Umane non batterebbe ciglio.Core BlackRealizzata incon il rivenditore di lussoe il marchio diweardi Los Angeles, laè una silhouette che probabilmente non avete mai sentito nominare prima.