Lazio-Napoli il pronostico di Serie A | si al GOL e non solo

La 3 giorni di coppe europee è passata in archivio ed i principali campionati internazionali si riprendono, quindi, la scena. Uno di questi è senza ombra di dubbio la nostraA, arrivata alla 25° giornata. Questo turno della lega italiana ci regalerà un vero e proprio scontro al vertice, che potrebbe decidere le sorti della 1° posizione e della lotta per entrare in Champions League.Stiamo parlando, ovviamente, della sfida tra, in programma domani 15 febbraio alle 18:00 allo stadio Olimpico. I biancocelesti sono reduci dal successo per 5-1 con il Monza e vogliono bissare la vittoria dell’andata. Per i partenopei, invece, l’obiettivo è portarsi momentaneamente a +4 dall’Inter, impegnata con la Juventus il giorno dopo nel Derby d’Italia., probabili formazioni(4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos.