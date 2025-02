Terzotemponapoli.com - Lazio-Napoli e non solo: parla Impallomeni

Ile non: di seguito le dichiarazioni del giornalista ed ex calciatore Stefanorilasciate nella trasmissione ‘Maracanà’ su TMW Radio.Noni partenopeiCome esce la Roma dal pareggio contro il Porto?“C’è una differenza sostanziale tra le due squadre, la Roma è più forte del Porto e lo ha dimostrato. C’è il rammarico di non averla già chiusa perché si poteva chiudere. È stata una buona partita, poi lo sfogo di Ranieri. Uno sfogo giusto, mi aspettavo alcune parole di Ranieri sull’arbitro che ha fatto malissimo. Non mi aspettavo però uno sfogo così duro con lo sguardo alla telecamera verso Rosetti, uno sfogo poi ribadito anche in conferenza stampa. Dimostra come Ranieri abbia ancora voglia di vincere. Dall’altra parte il Porto mi sembra in evidente decadenza tecnica, forse è il momento più difficile degli ultimi anni per il Porto”.