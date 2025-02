Spazionapoli.it - Lazio-Napoli, Conte ha scelto la formazione: piccola rivoluzione all’Olimpico

Notizie Calcio– Per la sfida contro la, Antoniosta valutando unalegata alla: le scelte dell’allenatore Tra le prime notizie calciodella giornata, arrivano indiscrezioni legate allache Antoniopotrebbe schierare nella delicatissima sfida contro la. Gli azzurri scenderanno in campo sabato alle 18.00, in quella che si preannuncia una gara molto complicata, sia per lo stato di forma dell’avversario, sia per le numerose defezioni che i partenopei contano in rosa.Nella capitale, infatti, ilsi presenterà senza Olivera, Spinazzola, Neres e con un Buongiorno appena recuperato. La fascia sinistra è stata falcidiata dagli infortuni, per i quali abbiamo dedicato un focus in settimana.dovrà quindi correre ai ripari e in queste ore starebbe valutando concretamente unada mettere in atto contro la squadra di Baroni.