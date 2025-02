Sport.quotidiano.net - Lazio-Napoli: Conte all'Olimpico contro la sua bestia nera stagionale, formazioni e tv

Roma 14 febbraio 2025 – In queste partite non si possono fare calcoli, non si può contare su eventuali inciampi delle rivali, c'è solo l'avversario in campo e la possibilità di andare a mettere in discussioni le gerarchie di campionato fin qui stabilite. Nella giornata di domani iltorna di fronte al suo nemico numero uno, quellagià capace di batterla nel girone di andata ed eliminarla in Coppa Italia, in una tre giorni che mise a nudo i limiti dei ragazzi di. Non sono infatti importatisto e rotazioni, la squadra di Baroni ha sempre battuto quella del rivale. In coppa i biancocelesti si imposero per 3-1i partenopei, ma allora i campani scesero in campo con una squadra pesantemente rimaneggiata nelle rotazioni. Al tempo stesso è stato sorprendente vedere gli aquilotti ripetersi in campionato tre giorni dopo, quando Isaksen regalò i tre punti all'Aquila laziale al Diego Armando Maradona.