Ilrestodelcarlino.it - Lavori ai fossi, si fa sul serio. Partita la pulizia dell’area

Messa in sicurezza deidi Falconara,nel vivo per completare le operazioni. È giàlaattorno al canale della Liscia, dal letto del corso d’acqua all’argine, fino a comprendere la zona tra fosso e ferrovia. Poi si procederà con iSan Sebastiano e Cannetacci. Gli interventi sono propedeutici all’ampliamento della sezione idraulica di entrambi i. Sarà infine rifatto il rivestimento dei sottopassi che da via del Consorzio portano alla Liscia. Isono eseguiti dalla società Ridolfi di Pesaro, cui il Consorzio di Bonifica delle Marche li ha formalmente affidati il mese scorso. "L’intervento – ricordano dal Castello – prevede un investimento di 3,9 milioni di euro e rappresenta l’ultimo tassello di una serie di progetti finanziati dalla Regione e realizzati dal Consorzio per la messa in sicurezza deiattorno all’aeroporto, nella zona industriale e a monte dell’abitato di Castelferretti.