Lavoratori in nero, sospesa azienda tessile nel Sannio

Tempo di lettura: < 1 minutoLavoroe violazioni in materia di salute e sicurezza. E’ quanto hanno accertato gli ispettori dell’ITL di Avellino-Benevento, sede di Benevento, nel corso dei controlli effettuati nei giorni scorsi in città e in provincia nel settoree in quello dei pubblici esercizi. Durante le verifiche, condotte assieme ai carabinieri del NIL, in collaborazione con gli ispettori dell’ASL e con i militari dell’Arma territoriale, sono stati controllati complessivamente 37; di questi, 4 – operanti in un’del settore– sono risultati in. L’attività dell’è statasia per lavoroche per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, con l’irrogazione della maxi-sanzione di 4000 euro. Al titolare è stata altresì impartita la prescrizione obbligatoria per la mancanza del DVR (documento di valutazione rischi), con conseguente ammenda di oltre 2000 euro.