Laspunta.it - Latina, denunciato per ricettazione dai Carabinieri

Leggi su Laspunta.it

Nella mattinata dello scorso 11 febbraio, idella Stazione diScalo hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 35 anni residente ad Anzio (RM) e già noto alle Forze di Polizia, per il reato di. Nello specifico, idiScalo, a seguito di specifica attività d’indagine, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare nei confronti dell’indagato, rinvenendo nella disponibilità di costui la parte anteriore della carrozzeria appartenente ad un’autovettura, senza fornire motivazioni in ordine al possesso e tali da consentire aidi risalire all’effettiva provenienza. Il predetto materiale è stato posto sotto sequestro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso accertamenti e attività d’indagine da parte dei militari dell’Arma, volti ad accertare se quanto rinvenuto, possa essere provento di furto.